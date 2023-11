Marche & Tripes à Blangy-sur-Bresle 47 Route des Essarts Blangy-sur-Bresle, 19 novembre 2023, Blangy-sur-Bresle.

Blangy-sur-Bresle,Seine-Maritime

9h : Randonnée au départ du parking du musée du verre – Ouvert à tous !

Dons en faveur du Téléthon

Parcours sur le nouveau circuit de la boucle de l’Agrion de Mercure

12h00 – Salle du Manoir – Repas Tripes* accompagnée de son Beaujolais nouveau (* Possibilité de réserver une assiette anglaise)

Tombola sur place – Nombreux lots à gagner

Repas avec animation musicale en compagnie de Marie et Marc

Tarif : 20.00€/Adhérent – 22.00€/Non-Adhérent – 2€/repas seront reversés en faveur du Téléthon

Infos : 06 86 88 78 25 / 07 67 03 16 38.

2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

47 Route des Essarts Musée du verre

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



9 a.m.: Walk from the Musée du verre parking lot – Open to all!

Donations for the Telethon

Route on the new Agrion de Mercure loop circuit

12h00 – Salle du Manoir – Tripes* meal with Beaujolais nouveau (* Possibility of reserving an English plate)

Tombola on site – Numerous prizes to be won

Meal with musical entertainment by Marie and Marc

Price: 20.00?/Member – 22.00?/Non-Member – 2?/meal will be donated to the Telethon

Info : 06 86 88 78 25 / 07 67 03 16 38

9h: Salida desde el aparcamiento del Museo del Verre – ¡Abierto a todos!

Donaciones para el Teletón

Recorrido por el nuevo circuito circular del Agrion de Mercure

12.00 h – Salle du Manoir – Comida de callos* acompañada de Beaujolais nouveau (* Posibilidad de reservar un plato inglés)

Tómbola in situ – Numerosos premios para ganar

Comida amenizada por Marie y Marc

Precio: 20.00?/socio – 22.00?/no socio – 2?/comida se donarán al Telemaratón

Contacto: 06 86 88 78 25 / 07 67 03 16 38

9 Uhr: Wanderung vom Parkplatz des Glasmuseums aus – Offen für alle!

Spenden zugunsten des Telethon

Strecke auf dem neuen Rundweg der Merkur-Agrion-Schleife

12.00 Uhr – Salle du Manoir – Kuttelfleischessen* begleitet von seinem Beaujolais nouveau (* Möglichkeit, einen englischen Teller zu reservieren)

Tombola vor Ort – Zahlreiche Preise zu gewinnen

Mahlzeit mit musikalischer Unterhaltung durch Marie und Marc

Preis: 20.00?/Mitglied – 22.00?/Nicht-Mitglied – 2?/Mahlzeit werden zugunsten des Telethon gespendet

Infos: 06 86 88 78 25 / 07 67 03 16 38

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche