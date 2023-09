Projection du documentaire : reconversion 47 Route de La Caudalie Saint-Laurent-des-Vignes, 6 octobre 2023, Saint-Laurent-des-Vignes.

Saint-Laurent-des-Vignes,Dordogne

VOUS PRENDREZ BIEN UN DOC ? : Les rendez-vous de l’œil lucide en médiathèque ( https://www.loeillucide.com/) – Entrée libre et gratuite

Projection documentaire « Reconversion » un film de Jindřich Andrš (République tchèque • 2020 • 91 minutes)

Résumé : La mine de charbon va fermer. L’histoire d’un mineur qui choisit de sortir des profondeurs et de devenir programmeur informatique. En décidant de changer sa vie, son travail, il ne savait pas à quel point il allait devoir changer lui-même..

2023-10-06

47 Route de La Caudalie Bibliothèque

Saint-Laurent-des-Vignes 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Documentary screening of « Reconversion » by Jind?ich Andr? (Czech Republic ? 2020 ? 91 minutes)

Summary: The coal mine is about to close. The story of a miner who chooses to emerge from the depths and become a computer programmer. In deciding to change his life and his work, he had no idea how much he would have to change himself.

VOUS PRENDSZ BIEN UN DOC? les rendez-vous de l’il lucide en médiathèque ( https://www.loeillucide.com/) – Entrada gratuita

Proyección del documental « Reconversión » de Jind?ich Andr? (República Checa ? 2020 ? 91 minutos)

Resumen: La mina de carbón está a punto de cerrar. La historia de un minero que decide salir de las profundidades y convertirse en programador informático. Cuando decidió cambiar su vida y su trabajo, no tenía ni idea de cuánto tendría que cambiar él mismo.

SIE NEHMEN EINE DOKU MIT? : Les rendez-vous de l?il lucide en médiathèque ( https://www.loeillucide.com/) – Freier Eintritt und kostenlos

Dokumentarfilm « Reconversion » ein Film von Jind?ich Andr? (Tschechische Republik ? 2020 ? 91 Minuten)

Zusammenfassung: Die Kohlemine wird geschlossen. Die Geschichte eines Bergarbeiters, der sich dafür entscheidet, aus der Tiefe aufzusteigen und Computerprogrammierer zu werden. Als er sich entschied, sein Leben und seine Arbeit zu ändern, wusste er nicht, wie sehr er sich selbst ändern musste.

Mise à jour le 2023-09-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides