SALON BIEN-ÊTRE & CRÉATIONS (EDITION NOËL) 47 Route de Blagnac Toulouse, 2 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le salon met à l’honneur les créateurs, avec une sélection d’une trentaine d’exposants !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

47 Route de Blagnac ESPACE YEMAYA

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



For the festive season, the show puts the spotlight on designers, with a selection of some thirty exhibitors!

Para celebrar las fiestas, el salón se centra en los diseñadores, con una treintena de expositores

Anlässlich der Weihnachtszeit stellt die Messe die Designer in den Mittelpunkt und bietet eine Auswahl von rund 30 Ausstellern!

