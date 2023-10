Visite guidée : La Grande Guerre sous le pinceau de Jean Biette 47 Chaussée John Kennedy Le Havre, 4 février 2024, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Guerres et Paix – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Sous le pinceau de l’artiste, formé auprès des fauves comme Dufy et Marquet, la mobilisation de toute une ville s’anime.

Prenant appui sur les aquarelles de Jean Biette, employé de commerce mobilisé au Havre pour raison de santé, cette visite retrace le quotidien et le rôle de l’arrière durant la Grande Guerre.

Visite à 14h30.

Durée : 2h.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2024-02-04 14:30:00

47 Chaussée John Kennedy

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Wars and Peace – Organized by Pays d’art et d’histoire.

The mobilization of an entire city comes to life under the brush of the artist who trained with Fauvists such as Dufy and Marquet.

Based on the watercolors of Jean Biette, a tradesman mobilized in Le Havre for health reasons, this tour retraces the daily life and role of the rear during the Great War.

Visit at 2:30pm.

Duration: 2 hours.

Reservations required.

Meeting point to be communicated upon registration.

Guerras y paz – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Bajo el pincel del artista que se formó con los fauvistas como Dufy y Marquet, la movilización de toda una ciudad cobra vida.

A partir de las acuarelas de Jean Biette, dependiente movilizado en Le Havre por motivos de salud, este recorrido recorre la vida cotidiana y el papel de la retaguardia durante la Gran Guerra.

Visita a las 14.30 h.

Duración: 2 horas.

Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Kriege und Frieden – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Unter dem Pinsel des Künstlers, der bei den Fauvisten wie Dufy und Marquet ausgebildet wurde, wird die Mobilisierung einer ganzen Stadt lebendig.

Anhand der Aquarelle von Jean Biette, einem kaufmännischen Angestellten, der aus gesundheitlichen Gründen nach Le Havre einberufen wurde, werden der Alltag und die Rolle des Hinterlandes während des Großen Krieges dargestellt.

Besichtigung um 14:30 Uhr.

Dauer: 2 Stunden.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

