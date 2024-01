ZKR 47 Boulevard Perrin Marseille 13e Arrondissement, jeudi 7 mars 2024.

Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-03-07 20:30:00

ZKR vous donne rendez-vous au Moulin le 7 mars.

« Déterminé, j’viens choquer la France ». Cette phrase qu’il a prononcé dans un freestyle d’anthologie sur Skyrock pourrait résumer l’arrivée fracassante du rappeur ZKR, originaire de Roubaix, sur la scène rap.



ZKR va à l’essentiel et remet à l’ordre du jour un phrasé précis, des schémas de rimes complexes et un flow d’une musicalité puissante. ZKR, c’est l’esprit originel du hip-hop, des battles, où ça transpire littéralement pour faire rimer sa vérité, c’est aussi les beats modernes et les feats avec les cool kids du rap français.



+ Première partie



La SAS concerts présente ZKR au Moulin le 7 mars 2024.

47 Boulevard Perrin Le Moulin

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



