Soleil Noir 47 Boulevard Perrin, 9 décembre 2023, Marseille 13e Arrondissement.

Marseille 13e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La fine fleur du rap indépendant s’est réunie sur un projet commun: Soleil Noir !.

2023-12-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-12-09 . EUR.

47 Boulevard Perrin Le Moulin

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The crème de la crème of independent rap has come together on a joint project: Soleil Noir!

La crème de la crème del rap independiente se ha unido en un proyecto común: ¡Soleil Noir!

Die besten Köpfe der Independent-Rap-Szene haben sich für ein gemeinsames Projekt zusammengefunden: Soleil Noir!

Mise à jour le 2023-05-25 par Ville de Marseille