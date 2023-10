Champagne Basket – Orléans 47 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne, 27 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Le Champagne Basket affronte l’équipe d’Orléans à l’occasion de la 3ème journée du championnat de Pro B !

Venez les soutenir !.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 22:30:00. .

47 Boulevard Justin Grandthille Palais des Sports Pierre de Coubertin

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Champagne Basket takes on Orléans on Day 3 of the Pro B championship!

Come and support them!

¡El Champagne Basket se enfrenta al Orléans en la 3ª jornada del campeonato Pro B!

¡Ven a apoyarles!

Am 3. Spieltag der Pro B trifft Champagne Basket auf das Team aus Orléans!

Kommen Sie und unterstützen Sie sie!

