MARCHÉ ARTISANAL – L’ART ET LA MANIÈRE 47 Boulevard d’Austrasie Nancy, 17 décembre 2023, Nancy.

Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-17 11:00:00

fin : 2023-12-17 20:00:00

L’art et la manière est un fabuleux marché d’art et d’artisanat.

Fabuleux comme les 80 exposants, qui se tiendront fièrement devant leur superbe travail. Peinture, sculpture, céramique, sérigraphie, gravure, travail du cuire, photographie, tout y sera pour votre plus grand plaisir.

Fabuleux comme notre sélection pointue en matière de gastronomie restauratrice. La présence de délicieuses boissons est également à prévoir grâce au talents des maîtres brasseurs de chez Hoppy Road et Clemery, pour une collaboration au sommet. Évidemment nous servirons également des softs et des boissons chaudes et du vin et un hydromel vieilli en fût de chêne pendant plusieurs siècles (selon arrivages).

Fabuleux comme un lieu magique sur le site de l’Octroi a Nancy, dans un décor créé pour l’occasion.

Bref un fabuleux week-end de festivités pour préparer comme il se doit le grand chelem des fêtes saturnales..

L’art et la manière est un fabuleux marché d’art et d’artisanat.

Fabuleux comme les 80 exposants, qui se tiendront fièrement devant leur superbe travail. Peinture, sculpture, céramique, sérigraphie, gravure, travail du cuire, photographie, tout y sera pour votre plus grand plaisir.

Fabuleux comme notre sélection pointue en matière de gastronomie restauratrice. La présence de délicieuses boissons est également à prévoir grâce au talents des maîtres brasseurs de chez Hoppy Road et Clemery, pour une collaboration au sommet. Évidemment nous servirons également des softs et des boissons chaudes et du vin et un hydromel vieilli en fût de chêne pendant plusieurs siècles (selon arrivages).

Fabuleux comme un lieu magique sur le site de l’Octroi a Nancy, dans un décor créé pour l’occasion.

Bref un fabuleux week-end de festivités pour préparer comme il se doit le grand chelem des fêtes saturnales.Tout public

0 EUR.

47 Boulevard d’Austrasie L’Octroi – Nancy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-09 par DESTINATION NANCY