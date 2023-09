FRIPERIE SOLIDAIRE 47 Bd d’Austrasie Nancy, 8 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Retrouvez une nouvelle édition de la FRIPERIE SOLIDAIRE à L’Octroi Nancy !

La friperie solidaire est un rdv mensuel, un lieu où les Nancéiens peuvent venir s’habiller à petit prix et dans la bonne humeur !

Cheryshopvintage sera également présente avec ses créations upcyclées !. Tout public

Samedi 2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. 0 EUR.

47 Bd d’Austrasie Petite halle

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A new edition of the FRIPERIE SOLIDAIRE at L?Octroi Nancy!

The friperie solidaire is a monthly event, a place where Nancy residents can come and get dressed at low prices and in good spirits!

Cheryshopvintage will also be on hand with its upcycled creations!

¡Una nueva edición de la FRIPERIE SOLIDAIRE en L’Octroi Nancy!

¡La tienda de segunda mano es un evento mensual, un lugar donde los residentes de Nancy pueden venir y vestirse a precios bajos y de buen humor!

Cheryshopvintage también estará presente con sus creaciones recicladas

Finden Sie eine neue Ausgabe der FRIPERIE SOLIDAIRE im L’Octroi Nancy!

Die Friperie Solidaire ist ein monatliches Treffen, ein Ort, an dem sich die Einwohner von Nancy zu kleinen Preisen und in guter Stimmung einkleiden können!

Auch Cheryshopvintage ist mit ihren Upcycling-Kreationen vertreten!

Mise à jour le 2023-09-23 par DESTINATION NANCY