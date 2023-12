LA BOUE 47 Avenue du Pont Canet, 27 janvier 2024, Canet.

Canet Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27 21:45:00

Le spectateur ne connaît pas les raisons de sa détention, cela reste sans importance, il écoute, il observe, il découvre les faits abominables de cette page d’histoire ignoble. Il la suit du premier jour de détention jusqu’à sa libération et surtout sujet rarement abordé, à son retour parmi les siens, dans sa

vie après le camp..

Le spectateur ne connaît pas les raisons de sa détention, cela reste sans importance, il écoute, il observe, il découvre les faits abominables de cette page d’histoire ignoble. Il la suit du premier jour de détention jusqu’à sa libération et surtout sujet rarement abordé, à son retour parmi les siens, dans sa

vie après le camp.

Pièce de théâtre documentaire sur la déportation dans les camps nazis de manuel Pratt, interprétée par Corinne Casabo. Dans l’intimité d’un salon secret, une femme livre ses souvenirs… Elle raconte l’horreur des camps de la mort au quotidien, les vies broyées par les coups, l’espoir étouffé par la boue… Le spectateur ne connaît pas les raisons de sa détention, cela reste sans importance, il écoute, il observe, il découvre les faits abominables de cette page d’histoire ignoble. Il la suit du premier jour de détention jusqu’à sa libération et surtout sujet rarement abordé, à son retour parmi les siens, dans sa

vie après le camp.

EUR.

47 Avenue du Pont

Canet 34800 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT DU CLERMONTAIS