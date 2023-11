ENFANT DE L’UNIVERS 47 Avenue du Pont Canet, 9 décembre 2023, Canet.

Canet,Hérault

Un spectacle de 35min pour les 3-10 ans et toute leur famille !

Laissez-vous entrainer dans un dézoom vertigineux en compagnie de Professeure Noun et de sa drôle d’assistante Cocotte. Un spectacle instructif, drôle et poétique dans lequel les enfants sont invités à regarder au-delà de ce qu’ils peuvent observer depuis leur place dans… L’UNIVERS !.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 17:15:00. EUR.

47 Avenue du Pont

Canet 34800 Hérault Occitanie



A 35-minute show for 3-10 year-olds and their whole family!

Let us take you on a vertiginous unzoom in the company of Professor Noun and her funny assistant Cocotte. An instructive, funny and poetic show in which children are invited to look beyond what they can observe from their place in? THE UNIVERSE!

¡Un espectáculo de 35 minutos para niños de 3 a 10 años y toda la familia!

Déjese llevar por un vertiginoso unzoom en compañía de la profesora Noun y su divertida ayudante Cocotte. Un espectáculo instructivo, divertido y poético en el que se invita a los niños a mirar más allá de lo que pueden ver desde su lugar en? ¡EL UNIVERSO!

Eine 35-minütige Show für 3- bis 10-Jährige und ihre ganze Familie!

Lassen Sie sich von Professorin Noun und ihrer lustigen Assistentin Cocotte in einen schwindelerregenden Dezoom entführen. Eine lehrreiche, lustige und poetische Show, in der die Kinder dazu eingeladen werden, über das hinauszuschauen, was sie von ihrem Platz im Universum aus sehen können DAS UNIVERSUM!

Mise à jour le 2023-11-15 par OT DU CLERMONTAIS