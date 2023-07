STAGE THEATRE ET EXPRESSION ORALE 47 Avenue du Pont Canet, 8 juillet 2023, Canet.

Canet,Hérault

Clément Desormeaux (Comédien et Metteur en scène professionnel) vous propose un stage de théâtre pour développer vos compétences d’expression orale et de présence scénique qui vous seront utiles autant dans la vie professionnelle que personnelle..

2023-07-08 10:00:00 fin : 2023-07-09 17:00:00. EUR.

47 Avenue du Pont

Canet 34800 Hérault Occitanie



Clément Desormeaux (professional actor and director) offers you a theater workshop to develop your oral expression and stage presence skills, which will be useful in both your professional and personal life.

Clément Desormeaux (actor y director profesional) le propone un curso de arte dramático para desarrollar sus capacidades de oratoria y presencia escénica, que le serán útiles tanto en su vida profesional como personal.

Clément Desormeaux (professioneller Schauspieler und Regisseur) bietet Ihnen einen Theaterkurs an, in dem Sie Ihre mündlichen Ausdrucksfähigkeiten und Ihre Bühnenpräsenz entwickeln, die Ihnen sowohl im Berufs- als auch im Privatleben von Nutzen sein werden.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT DU CLERMONTAIS