Théâtre > « Le bal des escargots » 47 Avenue du Cotentin Saint-Georges-Montcocq, 21 octobre 2023, Saint-Georges-Montcocq.

Saint-Georges-Montcocq,Manche

La troupe de théâtre « Le poulailler de Montcocq » vous donne rendez-vous le 21 octobre prochain à la salle Maurice Salliot de Saint-Georges-Montcocq pour assister à la pièce « Le bal des escargots », une comédie en 3 actes de Jean-Claude Martineau.

Ouverture au public : 1 heure avant la représentation..

47 Avenue du Cotentin

Saint-Georges-Montcocq 50000 Manche Normandie



The « Le poulailler de Montcocq » theater group invites you to the Salle Maurice Salliot in Saint-Georges-Montcocq on October 21 for « Le bal des escargots », a 3-act comedy by Jean-Claude Martineau.

Public opening: 1 hour before the performance.

La compañía de teatro « Le poulailler de Montcocq » le espera el 21 de octubre en la Sala Maurice Salliot de Saint-Georges-Montcocq para « Le bal des escargots », comedia en 3 actos de Jean-Claude Martineau.

Abierto al público 1 hora antes de la representación.

Die Theatergruppe « Le poulailler de Montcocq » lädt Sie am 21. Oktober in den Saal Maurice Salliot in Saint-Georges-Montcocq ein, um das Stück « Le bal des escargots », eine Komödie in drei Akten von Jean-Claude Martineau, zu sehen.

Öffnungszeiten für das Publikum: 1 Stunde vor der Vorstellung.

