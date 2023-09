Domaine de Certes et Graveyron : Comment venir en aide à la faune sauvage en détresse ? 47 Avenue de Certes Audenge, 2 novembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Nous nous retrouvons souvent démunis lorsque nous rencontrons au détour d’une balade ou dans notre jardin, un animal en détresse. Découvrez les bons gestes pour venir en aide à la faune en détresse. Chaque animation est unique!

Sur réservation uniquement.

Enfant à partir de 6 ans.

Gratuit.

Contact LPO.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 16:00:00. EUR.

47 Avenue de Certes LPO

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We often find ourselves at a loss when we come across an animal in distress on a walk or in our garden. Find out what you can do to help wildlife in distress. Each event is unique!

Reservations required.

Children aged 6 and over.

Free admission.

Contact LPO

A menudo nos sentimos perdidos cuando nos encontramos con un animal en apuros durante un paseo o en nuestro jardín. Averigüe qué puede hacer para ayudar a los animales salvajes en peligro. Cada evento es único

Sólo con reserva previa.

Niños a partir de 6 años.

Entrada gratuita.

Contactar con LPO

Wir sind oft hilflos, wenn wir bei einem Spaziergang oder in unserem Garten einem Tier in Not begegnen. Entdecken Sie, wie Sie Tieren in Not helfen können. Jede Veranstaltung ist einzigartig!

Nur mit Reservierung.

Kinder ab 6 Jahren.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Kontakt LPO

