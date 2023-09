Domaine de Certes et Graveyron : Aménager son espace en faveur de la faune sauvage 47 Avenue de Certes Audenge, 26 octobre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Votre jardin peut devenir un véritable havre de paix propice à la vie sauvage. Nous vous livrons à travers des animations dédiées, quelques astuces et bonnes pratiques pour accueillir et protéger nos amis des jardins.

Sur réservation uniquement.

Enfant à partir de 6 ans.

Gratuit.

Contact LPO.

47 Avenue de Certes LPO

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Your garden can become a haven for wildlife. We’ll be happy to share with you some tips and best practices for welcoming and protecting our garden friends.

By reservation only.

Children aged 6 and over.

Free admission.

Contact LPO

Su jardín puede convertirse en un refugio para la fauna. Le daremos algunos consejos y buenas prácticas para acoger y proteger a nuestros amigos del jardín.

Sólo con reserva previa.

Niños a partir de 6 años.

Entrada gratuita.

Contactar con LPO

Ihr Garten kann zu einer Oase der Ruhe werden, in der Wildtiere leben. Wir zeigen Ihnen in speziellen Animationen einige Tipps und gute Praktiken, wie Sie unsere Gartenfreunde willkommen heißen und schützen können.

Nur mit Reservierung.

Kinder ab 6 Jahren.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Kontakt LPO

