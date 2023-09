Domaine de Certes et Graveyron : Premier pas dans l’Allée de Boissière 47 Avenue de Certes Audenge, 4 octobre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Lieu de rendez-vous : Domaine de Certes et Graveyron.

Du nom du célèbre Ernest Valeton de Boissière, bienfaiteur et ancien propriétaire du domaine de Certes, ce nouveau sentier traverse une nature fragile et préservée, discrète mais exceptionnelle.

Nous découvrirons ensemble une palette de milieux aquatiques et forestiers des plus artificiels aux plus sauvages et naturels.

Balade accompagnée immersive de 3 km

Sur réservation uniquement, par téléphone au 05.56.82.71.79 ou via le lien suivant : https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/premiers-pas-dans-lallee-de-boissiere

Enfant à partir de 10 ans.

Gratuit..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 12:00:00. EUR.

47 Avenue de Certes LPO

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meeting point: Domaine de Certes et Graveyron.

Named after the famous Ernest Valeton de Boissière, benefactor and former owner of the Domaine de Certes, this new trail passes through a fragile and preserved natural environment, discreet but exceptional.

Together, we’ll discover a range of aquatic and forest environments, from the most artificial to the wildest and most natural.

3 km guided immersive walk

By reservation only, by telephone on 05.56.82.71.79 or via the following link: https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/premiers-pas-dans-lallee-de-boissiere

Children aged 10 and over.

Free admission.

Punto de encuentro: Domaine de Certes y Graveyron.

Este nuevo sendero, que lleva el nombre del célebre Ernest Valeton de Boissière, benefactor y antiguo propietario de la finca de Certes, atraviesa un entorno natural frágil y virgen, discreto pero excepcional.

Juntos descubriremos diversos entornos acuáticos y forestales, desde los más artificiales hasta los más salvajes y naturales.

Paseo inmersivo guiado de 3 km

Sólo con reserva, por teléfono en el 05.56.82.71.79 o a través del siguiente enlace: https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/premiers-pas-dans-lallee-de-boissiere

Niños a partir de 10 años.

Entrada gratuita.

Ort des Treffens : Domaine de Certes und Graveyron.

Benannt nach dem berühmten Ernest Valeton de Boissière, Wohltäter und ehemaliger Besitzer der Domaine de Certes, führt dieser neue Wanderweg durch eine fragile und geschützte Natur, die unauffällig, aber außergewöhnlich ist.

Wir werden gemeinsam eine Palette von Wasser- und Waldumgebungen entdecken, von den künstlichsten bis zu den wildesten und natürlichsten.

Begleiteter immersiver Spaziergang von 3 km

Nur mit Reservierung, telefonisch unter 05.56.82.71.79 oder über den folgenden Link: https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/premiers-pas-dans-lallee-de-boissiere

Kinder ab 10 Jahren.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Coeur Bassin