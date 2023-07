Stage de deux jours – plantes sauvages 47 Av. du Petit Parc, 94300 Vincennes, France Vincennes, 9 septembre 2023, Vincennes.

Stage de deux jours – plantes sauvages 9 septembre et 14 octobre 47 Av. du Petit Parc, 94300 Vincennes, France Tarifs : Tarif adulte 180€

Explorez les sentiers mystérieux et découvrez les plantes surprenantes avec Adeline !

Jour 1 - Plongez dans la nature sauvage

Préparez-vous pour une aventure immersive de deux jours à travers les sentiers mystérieux du bois de Vincennes. Rejoignez Adeline pour une expérience inoubliable de cueillette sauvage et de découverte de plantes surprenantes !

Dans la matinée, vous apprendrez les secrets de la « lecture » des plantes. Observez et décrivez les plantes sans utiliser de vocabulaire spécifique, plongez dans la grammaire botanique et découvrez le langage unique des plantes. Vous apprendrez également les règles de cueillette pour limiter les risques et respecter la législation.

Après une pause déjeuner conviviale où vous pourrez savourer votre propre repas et une boisson à base de plantes sauvages, vous partirez à la reconnaissance et à la cueillette de cinq plantes sauvages de la première famille botanique. Adeline vous guidera et vous montrera les confusions possibles à éviter.

La journée se poursuivra avec l’étude des différentes parties des plantes. Pétiole, pédoncule, tige, inflorescence… vous découvrirez de nouvelles perspectives pour observer et comprendre les plantes. Enfin, vous reconnaîtrez et cueillerez d’autres plantes sauvages.

Jour 2 - Approfondissez vos connaissances botaniques

La deuxième journée débutera par un jeu de révision ludique pour ancrer les connaissances acquises. Vous explorerez les différents types de feuilles, en apprenant sur la nervation, la composition et la marge. Préparez-vous à reconnaître et à cueillir de nouvelles plantes sauvages, tout en consolidant vos compétences botaniques.

Après une pause déjeuner conviviale où vous pourrez partager un plat préparé à partir des plantes cueillies la veille, vous plongerez dans l’organisation des fleurs. Vous explorerez les notions de gamopétales et de dialypétales, approfondissant votre compréhension de la structure des fleurs.

Matériel recommandé

Pour votre confort pédagogique, Adeline prévoit :

Fiches de notes et jeux pour une prise de notes organisée

Loupe de botaniste pour observer les détails des plantes

Crayon pour prendre des notes

Support pour maintenir vos fiches et prendre des notes plus facilement

Maquette de fleurs X200

Réservez dès maintenant et préparez-vous à une aventure botanique passionnante dans le bois de Vincennes !

Durée : 9h00

Activité organisée par Adeline – Animatrice plantes sauvages

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/stage-1

47 Av. du Petit Parc, 94300 Vincennes, France 47 Av. du Petit Parc, 94300 Vincennes, France Vincennes 94300 Vignerons Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/stage-1 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/stage-1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T12:00:00+02:00 – 2023-09-09T21:00:00+02:00

2023-10-14T12:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:00:00+02:00

Nature Sortie nature