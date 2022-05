46ème Foire aux paniers Le Mayet-de-Montagne Catégories d’évènement: Allier

2022-08-21 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-21 19:00:00 19:00:00 Rues autour de l’église Place de l’église

Le Mayet-de-Montagne 03250 Le Mayet-de-Montagne La « Foire aux Paniers » réunit depuis 46 années sur le haut du bourg du Mayet de Montagne, de nombreux vanniers et artisans de toutes activités. ambdac.animation@gmail.com +33 4 70 59 75 24 https://ambdacanimation.wixsite.com/ Rues autour de l’église Place de l’église Le Mayet-de-Montagne

