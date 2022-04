46ème Fête Historique de La Cocagne Place de la Mairie,Saint-Félix-Lauragais (31), 17 avril 2022, .

46ème Fête Historique de La Cocagne

Place de la Mairie, Saint-Félix-Lauragais (31), le dimanche 17 avril à 10:00

Le dimanche 17 avril 2022, nous organisons la 46ème traditionnelle **Fête historique de La Cocagne à SAINT FELIX LAURAGAIS** (31540). Plus d’une trentaine d’Animations et Spectacles en tous genres, défileront pendant toute la journée dans les rues de notre Bastide médiévale. Un Spectacle exceptionnel en Pays de Cocagne, la **FORCE BASQUE** avec une dizaine d’Athlètes de renommée nationale nous viendront d’Espelette en Pays Basque pour nous présenter leur tirade de jeux ancestraux. 2 heures de Spectacle qui nous laissera tout petit en les voyants évoluer. Un Grand Spectacle de Fauconnerie sera également présent à la 46ème COCAGNE. Nous pourrons mieux comprendre cet art plusieurs fois millénaire. Une quinzaine de très beaux oiseaux de grande envergure seront présentés et évolueront en spectacle au-dessus des murailles du Château de Saint Félix. Et bien sur, beaucoup d’autres animations pour tous les goûts pendant cette journée de LA COCAGNE : – 7 Groupes musicaux différents (Bal Trad, Médiéval festif, Swing New Orléans, Bodégas, Tacot Orgue de Barbarie, Quadrilles, Concert d’Orgues à la Collégiale) – 5 Animations pour les enfants (jeux traditionnels en bois, Vieux Carrousel, Spectacle Canin, Initiation au tir à l’arc, Atelier de peinture) – Promenades en calèche et à dos d’ânes, – Une grande Ferme pédagogique, – Un troupeau de 30 oies dressées, – Un campement médiéval avec cavalerie et combats médiévaux, – Un spectacle d’escrime Mousquetaires 17ème siècle dans le Château, – Des visites théâtrales du Château de Saint Félix, – Les défilés historiques costumés, – Le Mât de Cocagne, – Les Vieux métiers dont le battage à l’ancienne, – Des expositions. Pour plus de précisions, notre site : [www.lacocagne.sitew.com](http://www.lacocagne.sitew.com) >>>> Les Contacts sont précisés sur le site. *source : événement [46ème Fête Historique de La Cocagne](https://agendatrad.org/e/36177) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

7

organisé par Poutou de toulouse

Place de la Mairie,Saint-Félix-Lauragais (31) Place de la Mairie, 31540 Saint-Félix-Lauragais, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T19:00:00