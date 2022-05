46ème fête des plantes & du jardin Plaine-d’Argenson, 11 juin 2022, Plaine-d'Argenson.

46ème fête des plantes & du jardin Plaine-d’Argenson

2022-06-11 – 2022-06-11

Plaine-d’Argenson Deux-Sèvres Plaine-d’Argenson

7 EUR Cette manifestation regroupe plus de 100 exposants du monde des jardins, botanistes, pépiniéristes, horticulteurs, créateurs, venus de France, de Belgique ou d’Angleterre. nLa fête des plantes et du jardin du Domaine de Péré est l’événement où a lieu la rencontre des professionnels passionnés et des visiteurs amoureux du jardin dans un cadre plein de charme. nRestauration permanente lors du salon.

Cette manifestation regroupe plus de 100 exposants du monde des jardins, botanistes, pépiniéristes, horticulteurs, créateurs, venus de France, de Belgique ou d’Angleterre. nLa fête des plantes et du jardin du Domaine de Péré est l’événement où a lieu la rencontre des professionnels passionnés et des visiteurs amoureux du jardin dans un cadre plein de charme. nRestauration permanente lors du salon.

+33 6 08 23 67 92

Cette manifestation regroupe plus de 100 exposants du monde des jardins, botanistes, pépiniéristes, horticulteurs, créateurs, venus de France, de Belgique ou d’Angleterre. nLa fête des plantes et du jardin du Domaine de Péré est l’événement où a lieu la rencontre des professionnels passionnés et des visiteurs amoureux du jardin dans un cadre plein de charme. nRestauration permanente lors du salon.

Pixabay.com

Plaine-d’Argenson

dernière mise à jour : 2022-05-12 par