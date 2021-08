Cazères Eglise de Cazères sur Garonne Cazères, Haute-Garonne 46ème festival du Comminges Eglise de Cazères sur Garonne Cazères Catégories d’évènement: Cazères

46 ème festival du Comminges Eglise de Cazères à 20h30 Billetterie en ligne [https://festival-du-comminges.festik.net/](https://festival-du-comminges.festik.net/) ou téléphone 05 61 88 32 00 Pass sanitaire et port du masque.

De 11€ à 25€ selon série et tarifs réduits.

L’Europe romantique Eglise de Cazères sur Garonne place de l’hôtel de ville 31220 Cazères Cazères Haute-Garonne

2021-08-08T20:30:00 2021-08-08T21:30:00

