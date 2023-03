46ème Festival de la Chabriole 2023 THEATRE DE VERDURE ANDRE CHAVE Saint-MICHEL DE CHABRILLANOUX Catégories d’Évènement: 7360

Saint-Michel-de-Chabrillanoux

FJEP St Michel St Maurice présente : ce festival. Gratuit pour les moins de 12 ans. Le 46ème festival de la Chabriole est l'un des plus anciens festivals de France. Dans le cadre superbe d'arènes naturelles, face au Vercors, il reste fidèle à cette ambiance chaleureuse et unique qui le caractérise depuis son origine.Samedi 15 juillet 2023 : 4 concerts dès 18h15.Marionnettes sur ton Théâtre – Le Trottoir – HK – Smokey Joe and the KidDimanche 16 juillet 2023 : La Fête au village.Animations gratuites, spectacles, expositions, concours de pétanque, bombine dansante, feu d'artifice.

Marionnettes sur ton Théâtre – Le Trottoir – HK – Smokey Joe and the Kid Dimanche 16 juillet 2023 : La Fête au village.

27.2 EUR

