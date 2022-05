46e Salon des Antiquaires Touques Touques Catégories d’évènement: Calvados

Touques

46e Salon des Antiquaires Touques, 20 août 2022, Touques. 46e Salon des Antiquaires Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques

2022-08-20 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-28 19:00:00 19:00:00 Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre

De l'Antiquité au Design en passant par l'Art Déco, ce salon réunit dans l'église Saint-Pierre de nombreux professionnels de la région qui exposeront une gamme étendue d'objets pour satisfaire les goûts les plus hétéroclites. A la portée de toutes les bourses.

