46e Rando de Cuiseaux Cuiseaux, dimanche 28 avril 2024.

46e Rando de Cuiseaux Cuiseaux Saône-et-Loire

Après l’accueil café dès 8h (et jusqu’à 14h), les randonneurs suivront le parcours de leur choix (11, 15, 18, 22 ou 25 km). Ils chemineront dans le Revermont en passant par Chevreaux, Digna, Châtel, La Croix de Gizia.

Puis ils rejoindront la table d’orientation qui surplombe Cuiseaux. Ils pourront y faire une pause en profitant du ravitaillement principal de la journée. Ensuite, ils redescendront à Cuiseaux, soit directement par Marie, soit en prolongeant par le Col des 4 Bornes, la Croix du Perroux, Champagnat.

A l’arrivée, chaque participant se verra offrir une crêpe accompagnée du verre de l’amitié et participera à la tombola surprise.

Début : 2024-04-28 08:00:00

fin : 2024-04-28 14:00:00

Salle Polyvalente Rue des Ecoles

Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté jacgermain@wanadoo.fr

