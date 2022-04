46e Grande Braderie Cayeux-sur-Mer, 12 juin 2022, Cayeux-sur-Mer.

46e Grande Braderie Cayeux-sur-Mer

2022-06-12 07:00:00 – 2022-06-12 19:00:00

Cayeux-sur-Mer Somme Cayeux-sur-Mer

La Grande Braderie Annuelle de Cayeux fête cette année sa 46e édition !

C’est la plus grande et la plus belle braderie de la station balnéaire.

Cette année 2022 seront présents environ 250 exposants dans les rues du centre-ville et nous attendons à nouveau plusieurs milliers de visiteurs.

Une fête foraine se tiendra également sur la place du marché, et buvettes et restauration seront à votre disposition tout au long de vos déplacements.

Il est conseillé de se stationner au niveau du Boulevard du Général Sizaire.

Inscriptions : 06 41 20 40 89

+33 6 41 20 40 89

C_Pruvot

Cayeux-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-04 par