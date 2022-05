46e Festival de Jazz Sim Copans de Souillac, 16 juillet 2022, .

46e Festival de Jazz Sim Copans de Souillac

2022-07-16 – 2022-07-23

La belle musique a résonné à Souillac en juillet 2021 grâce à l’implication de tous, malgré des conditions compliquées, et au soutien de nos partenaires publics et privés et de nos fidèles spectateurs, un immense merci à eux tous !

La pandémie change le monde, nous devons rebondir comme Martin Luther King qui a donné sa vie pour changer le monde, c’est ce rêve que véhiculent nos musiciennes et musiciens, c’est ce rêve qui nous motive, c’est ce rêve que Frank Cassenti réalise avec son film Changer le monde qu’il présentera à Souillac.

Après notre nouveau rendez-vous live à l’église de Calès qui a donné lieu à un CD de Joëlle Léandre at Souillac en jazz, en 2022 outre celui-ci, ce sera un nouveau changement avec un concert gratuit pour la ville de Souillac et ses souillagais.

2022, c’est un tiers de musiciennes (violoncelle, voix, marimba, percussions, violon alto, clarinette) dont Ana Carla Maza, la fille de Carlos accueilli en 1993 et 2002, c’est le retour de Renaud Garcia-Fons avec cette année le pianiste Dorantes et la latinité de ces derniers avec Bahia et Paseo a dos ; c’est l’Afrique de Bengue de Fidel Fourneyron et l’histoire de la migration. La migration, c’est aussi celle du jazz avec le trio Suzanne et le voyage sidéral et sidérant du 3e étage de la fusée Supersonic de Thomas de Pourquery et son Back to the moon. Bien sûr, nous ferons notre 17e voyage au centre de la terre dans les grottes de Lacave avec Eric Séva et Daniel Zimmermann.

2022, notre beau fond de scène, l’abbatiale Sainte-Marie, sélectionnée par la mission Bern, commence sa restauration.

Que le voyage commence, … pour changer le monde !

Robert Peyrillou, directeur artistique et président.

Souillac en Jazz

