MUR#37 HOPARE 46B RUE ST MICHEL Épinal, 17 novembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Hopare est le pseudonyme emprunté par Alexandre Monteiro, artiste né en région parisienne qui puise dans l’architecture urbaine et l’agitation l’inspiration qui fera naître des murs au graphisme stylé et percutant.

Ses créations, il essaie d’en faire des lignes parfaites, géométriques et abstraites, dans lesquelles apparaissent un élément de décor ou un visage. Un aspect crayonné souligne ces lignes droites, dynamiques et puissantes.

Equipé de bombes aérosols, de brosses, de marqueurs, de rouleaux de peintures ou d’encres, Hopare signe des murs d’un grand esthétisme. Il utilise également des collages pour parfaire ses créations.. Tout public

Vendredi 2023-11-17 18:00:00 fin : 2023-11-17 20:00:00. 0 EUR.

46B RUE ST MICHEL LA PLOMBERIE

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Hopare is the pseudonym borrowed by Alexandre Monteiro, an artist born in the Paris region who draws inspiration from urban architecture and hustle and bustle to create walls with stylish, hard-hitting graphics.

His creations are perfect lines, geometric and abstract, in which a decorative element or a face appears. A pencilled look underlines these straight, dynamic and powerful lines.

Equipped with spray cans, brushes, markers, paint rollers or inks, Hopare creates aesthetically pleasing walls. He also uses collage to perfect his creations.

Hopare es el seudónimo que ha tomado prestado Alexandre Monteiro, un artista nacido en la región parisina que se inspira en la arquitectura y el bullicio urbanos para crear muros con un grafismo elegante y contundente.

Sus creaciones son líneas perfectas, geométricas y abstractas, en las que aparece un elemento de decoración o un rostro. Un aspecto de lápiz subraya estas líneas rectas, dinámicas y potentes.

Utilizando botes de spray, pinceles, rotuladores, rodillos de pintura y tintas, Hopare crea paredes muy estéticas. También utiliza collages para completar sus creaciones.

Hopare ist das Pseudonym von Alexandre Monteiro, einem in der Nähe von Paris geborenen Künstler, der sich von der städtischen Architektur und der Hektik inspirieren lässt, um Wände mit stilvollen und aussagekräftigen Grafiken zu erschaffen.

Er versucht, perfekte, geometrische und abstrakte Linien zu schaffen, in denen ein Element der Umgebung oder ein Gesicht auftaucht. Die geraden, dynamischen und kraftvollen Linien werden durch ein Bleistiftmuster hervorgehoben.

Mit Spraydosen, Pinseln, Markern, Farbrollen oder Tinte gestaltet Hopare ästhetisch ansprechende Wände. Er verwendet auch Collagen, um seine Kreationen zu perfektionieren.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT EPINAL ET SA REGION