STAGE DE NATATION POUR ENFANTS 467 Rue de la Roqueturière Montpellier, 30 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La natation pour les enfants, c’est du sérieux ! C’est pourquoi nous avons choisi de de proposer de stages de natation pour enfants afin de donner le meilleur apprentissage possible à vos enfants et leur permettre de performer en natation..

2023-10-30 16:15:00 fin : 2023-10-30 17:00:00. EUR.

467 Rue de la Roqueturière

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



Children?s swimming is serious business! That’s why we’ve chosen to offer children’s swimming courses, to give your children the best possible training and enable them to perform well in swimming.

La natación para niños es un asunto serio Por eso hemos optado por ofrecer cursos de natación para niños, para dar a sus hijos la mejor formación posible y ayudarles a rendir al máximo.

Schwimmen für Kinder ist eine ernste Sache! Deshalb haben wir uns entschieden, Schwimmkurse für Kinder anzubieten, um Ihren Kindern den bestmöglichen Unterricht zu ermöglichen und sie im Schwimmen zu Höchstleistungen zu bringen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT MONTPELLIER