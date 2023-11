Les ateliers des dimanches : Ashtanga Yoga : 8 membres du Yoga 465 Chemin d’Aguerria Saint-Jean-de-Luz, 17 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Une proposition d’ateliers pour découvrir ou approfondir notre pratique par la compréhension et la mise en application des bases fondamentales et concepts clés du Yoga.

Dans les Yoga Sutra, Patanjali présente les 8 membres Ashtanga Yoga : yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi.

Ces 8 étapes représentent des processus, plus que des pratiques.

Leur pratique juste, établie longtemps… Alors le voile masquant la clarté de la perception est détruit ; La totale présence à soi même s’établit, laissant apparaitre qui l’on est vraiment, offrant l’éclairage nécessaire pour discerner et accueillir l’expression du monde telle qu’elle est, sans extrapolation, sans subjectivité, sans erreur.

Décortiquons, explorons, commentons et pratiquons ces concepts ensemble. Laissons résonner….

2023-12-17 fin : 2023-12-17 12:30:00. EUR.

465 Chemin d’Aguerria S Kale 64 : Escales Yoga & Soins de Soi

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A series of workshops to discover or deepen our practice by understanding and applying the fundamental bases and key concepts of yoga.

In the Yoga Sutras, Patanjali presents the 8 limbs of Ashtanga Yoga: yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi.

These 8 steps represent processes, rather than practices.

Their right practice, long established… Then the veil masking clarity of perception is destroyed; total self-presence is established, revealing who you really are, offering the light needed to discern and welcome the expression of the world as it is, without extrapolation, without subjectivity, without error.

Let’s unpack, explore, comment on and practice these concepts together. Let them resonate…

Una serie de talleres diseñados para ayudarte a descubrir o profundizar en tu práctica mediante la comprensión y aplicación de los principios fundamentales y los conceptos clave del yoga.

En los Yoga Sutras, Patanjali presenta los 8 miembros del Ashtanga Yoga: yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi.

Estas 8 etapas representan procesos más que prácticas.

Su práctica correcta, establecida durante mucho tiempo… Entonces se destruye el velo que enmascara la claridad de la percepción; se establece la presencia total con uno mismo, revelando quién eres realmente, ofreciendo la luz necesaria para discernir y acoger la expresión del mundo tal como es, sin extrapolación, sin subjetividad, sin error.

Diseccionemos, exploremos, comentemos y practiquemos juntos estos conceptos. Dejemos que resuenen…

Ein Vorschlag für Workshops, um unsere Praxis zu entdecken oder zu vertiefen, indem wir die grundlegenden Prinzipien und Schlüsselkonzepte des Yoga verstehen und anwenden.

In den Yoga Sutras stellt Patanjali die 8 Ashtanga Yoga-Mitglieder vor: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi.

Diese 8 Stufen stellen Prozesse dar, mehr als Praktiken.

Ihre richtige, lang etablierte Praxis… Dann wird der Schleier, der die Klarheit der Wahrnehmung verdeckt, zerstört; die totale Selbstpräsenz stellt sich ein, lässt erkennen, wer man wirklich ist, und bietet die notwendige Beleuchtung, um den Ausdruck der Welt zu erkennen und anzunehmen, wie er ist, ohne Extrapolation, ohne Subjektivität, ohne Fehler.

Lassen Sie uns diese Konzepte gemeinsam entschlüsseln, erforschen, kommentieren und praktizieren. Lassen wir es nachklingen…

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme Pays Basque