Méditaiton sonore et vibratoire 465 Chemin d’Aguerria Saint-Jean-de-Luz, 25 novembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Méditation sonore & vibratoire

Le Voyage sonore du mois de Novembre sera introduit par une méditation le Samedi 25 Novembre à 18h, en lien à la pleine Lune du 27..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:00:00. .

465 Chemin d’Aguerria S Kale 64 : Escales Yoga & Soins de Soi

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sound & vibration meditation

The November Sound Journey will be introduced by a meditation on Saturday November 25 at 6pm, in connection with the Full Moon of the 27th.

Meditación de sonido y vibración

El Viaje del Sonido de noviembre se iniciará con una meditación el sábado 25 de noviembre a las 18:00, coincidiendo con la Luna Llena del día 27.

Klang- & Schwingungsmeditation

Die Klangreise des Monats November wird durch eine Meditation am Samstag, den 25. November um 18 Uhr eingeleitet, die mit dem Vollmond vom 27. November in Verbindung steht.

