Les ateliers des dimanches : Yoga Darsana, qu’est-ce que Yoga ? 465 Chemin d’Aguerria Saint-Jean-de-Luz, 12 novembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Une proposition d’ateliers pour découvrir ou approfondir notre pratique par la compréhension et la mise en application des bases fondamentales et concepts clés du Yoga.

Décortiquons, explorons, commentons et pratiquons ces concepts ensemble.

Un temps de partage d’enseignements, des questions réponses, un temps de collation partagée.

Un temps de pratique méditative.

La philosophie hindoue est composée de 6 Darsana, le yoga est un d’eux. Durant cet atelier, nous aborderons les enseignements des Yoga Sutras de Patanjali.

Faisons vibrer ces enseignements, ces mots, leurs sens et leur essence. Laissons résonner….

2023-11-12 fin : 2023-11-12 12:30:00. EUR.

465 Chemin d’Aguerria S Kale 64 : Escales Yoga & Soins de Soi

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A series of workshops to discover or deepen our practice by understanding and applying the fundamental bases and key concepts of yoga.

Let?s unpack, explore, comment on and practice these concepts together.

A time for sharing teachings, questions and answers, and a shared snack.

A time for meditative practice.

Hindu philosophy is made up of 6 Darsana, yoga being one of them. During this workshop, we’ll look at the teachings of Patanjali’s Yoga Sutras.

Let’s vibrate with these teachings, these words, their meanings and their essence. Let them resonate…

Una serie de talleres diseñados para ayudarte a descubrir o profundizar en tu práctica mediante la comprensión y aplicación de los principios fundamentales y los conceptos clave del yoga.

Vamos a desgranar, explorar, comentar y practicar juntos estos conceptos.

Un tiempo para compartir enseñanzas, preguntas y respuestas, y un tentempié compartido.

Un tiempo para la práctica meditativa.

La filosofía hindú se compone de 6 Darsana, siendo el yoga una de ellas. Durante este taller, examinaremos las enseñanzas de los Yoga Sutras de Patanjali.

Demos vida a estas enseñanzas, a estas palabras, a sus significados y a su esencia. Dejemos que resuenen…

Ein Angebot an Workshops, um unsere Praxis zu entdecken oder zu vertiefen, indem wir die grundlegenden Prinzipien und Schlüsselkonzepte des Yoga verstehen und anwenden.

Wir wollen diese Konzepte gemeinsam entschlüsseln, erforschen, kommentieren und praktizieren.

Zeit für den Austausch von Lehren, Fragen und Antworten, Zeit für gemeinsame Snacks.

Zeit für meditative Praxis.

Die hinduistische Philosophie besteht aus 6 Darsana, Yoga ist eines davon. In diesem Workshop werden wir uns mit den Lehren der Yoga Sutras von Patanjali auseinandersetzen.

Lassen Sie uns diese Lehren, diese Worte, ihre Bedeutung und ihre Essenz zum Schwingen bringen. Lassen wir es erklingen…

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme Pays Basque