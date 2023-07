Bain sonore et vibratoire 465 Chemin d’Aguerria Saint-Jean-de-Luz, 23 juillet 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Bain sonore & vibratoire

Un moment unique pour se libérer des fluctuations du mental et laisser agir les sons et vibrations. Dénouer les tensions physiques, émotionnelles, énergétiques pour laisser place à un sentiment de paix intérieure, de joie et d’amour.

Ce soin vibratoire stimule le flux énergétique, le flux sanguin et harmonise les cellules du corps. Un temps précieux pour laisser son esprit voyager, et son corps se ressourcer..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . EUR.

465 Chemin d’Aguerria S Kale 64 : Escales Yoga & Soins de Soi

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sound & vibration bath

A unique moment to free yourself from mental fluctuations and let sound and vibration take over. Unwind physical, emotional and energetic tensions to make way for a feeling of inner peace, joy and love.

This vibratory treatment stimulates the flow of energy and blood and harmonizes the body’s cells. A precious time to let your mind travel, and your body recharge.

Baño de sonidos y vibraciones

Un momento único para liberarse de las fluctuaciones de la mente y dejar actuar a los sonidos y vibraciones. Libere las tensiones físicas, emocionales y energéticas para dar paso a una sensación de paz interior, alegría y amor.

Este tratamiento vibratorio estimula el flujo de energía y sangre y armoniza las células del cuerpo. Un tiempo precioso para dejar viajar la mente y recargar el cuerpo.

Klang- & Schwingungsbad

Ein einzigartiger Moment, um sich von den Schwankungen des Geistes zu befreien und die Klänge und Vibrationen wirken zu lassen. Lösen Sie körperliche, emotionale und energetische Spannungen, um einem Gefühl des inneren Friedens, der Freude und der Liebe Platz zu machen.

Diese Vibrationsbehandlung regt den Energiefluss und den Blutkreislauf an und harmonisiert die Körperzellen. Eine wertvolle Zeit, in der Sie Ihren Geist auf Reisen gehen und Ihren Körper neue Energie tanken lassen können.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme Pays Basque