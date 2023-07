Soirée Dansante 465 Boulevard du Futur Lannemezan, 24 août 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

Soirée dansante animée par LA GAZOLINA. Venez danser, chanter, boire, manger et rire.

Un bon moment de détente en famille ou entre amis dans une ambiance festive et conviviale.

Le concept : Auberge espagnole ! Amenez de quoi grignoter.

Buvette sur place..

2023-08-24 19:00:00 fin : 2023-08-24 00:00:00. .

465 Boulevard du Futur LANNEMEZAN

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Dance party hosted by LA GAZOLINA. Come and dance, sing, drink, eat and laugh.

Relax with family and friends in a festive, friendly atmosphere.

The concept: Auberge espagnole! Bring your own nibbles.

Refreshment bar on site.

Fiesta de baile organizada por LA GAZOLINA. Ven a bailar, cantar, beber, comer y reír.

Relájate con la familia o los amigos en un ambiente festivo y agradable.

El concepto: ¡un albergue español! Trae tus propios aperitivos.

Bar de refrescos in situ.

Tanzabend, der von LA GAZOLINA moderiert wird. Kommen Sie zum Tanzen, Singen, Trinken, Essen und Lachen.

Ein guter Moment der Entspannung mit der Familie oder mit Freunden in einer festlichen und geselligen Atmosphäre.

Das Konzept: eine spanische Herberge! Bringen Sie etwas zum Knabbern mit.

Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65