Revin rando patrimoine 462, rue Waldeck Rousseau Revin, 12 juillet 2023, Revin.

Revin,Ardennes

Les prestations se font sur réservation à des tarifs étudiés : – 2€/pers pour les randonnées et les visites guidées du musée de la Maison Espagnole et du quartier ancien. La réservation se fait au plus tard un jour avant la prestation sollicitée et selon la disponibilité du guide ou de l’accompagnateur. Les randonnées guidées peuvent être organisées sur demande de mars à septembre au départ du Relais Accueil VTT (Quai Edgar Quinet).

462, rue Waldeck Rousseau

Revin 08500 Ardennes Grand Est



The services are available on reservation at special rates: – 2€/pers for the hikes and the guided tours of the Spanish House Museum and the old quarter. Reservations must be made at least one day before the requested service and according to the availability of the guide or tour leader. Guided tours can be organised on request from March to September from the Relais Accueil VTT (Quai Edgar Quinet)

Los servicios están disponibles bajo reserva con tarifas especiales: – 2,00 por persona para las caminatas y las visitas guiadas a la Casa Museo de España y al casco antiguo. Las reservas deben realizarse al menos un día antes del servicio solicitado y en función de la disponibilidad del guía o animador. De marzo a septiembre se pueden organizar visitas guiadas a petición del Relais Accueil VTT (Quai Edgar Quinet)

Die Leistungen erfolgen auf Reservierung zu studierten Preisen : – 2€/Person für Wanderungen und Führungen durch das Museum des Spanischen Hauses und das alte Viertel. Die Reservierung muss spätestens einen Tag vor der gewünschten Leistung erfolgen und richtet sich nach der Verfügbarkeit des Führers oder Begleiters. Geführte Wanderungen können auf Anfrage von März bis September vom Relais Accueil VTT (Quai Edgar Quinet) aus organisiert werden

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme