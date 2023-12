Meeting Hiver Hippodrome de Pau 462 Bvd du Cami Salié Pau, 1 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

L’Hippodrome de Pau est le 2ème de France, après Auteuil pour les courses à obstacles.

Les courses plates se courent sur une piste moderne, tout temps « Polytrack New Generation » qui offre aux chevaux une qualité constante durant tout l’hiver.

Chaque année, de novembre à février nous vous accueillons à l’Hippodrome de Pau pour une saison de courses que l’on appelle « Meeting d’Hiver » avec 30 journées et ses 239 courses.

Ce Meeting attire chaque année plus de 56 000 spectateurs. Les grandes épreuves et rendez-vous phares de cette saison tels que le Grand Prix de Pau ou le Grand Cross de Pau ont rassemblé la saison passée plus de 8 000 personnes sur chaque journée !

Les jours de courses en week-end sont aussi l’occasion de profiter en famille de nombreuses animations annexes pour les petits et les grands, apprendre à parier, et profiter d’un repas au restaurant panoramique..

2023-12-01 fin : 2024-02-18 . .

462 Bvd du Cami Salié Hippodrome de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Pau racecourse is the 2nd in France, after Auteuil, for obstacle courses

The flat races are run on a modern, all-weather « Polytrack New Generation » track which offers horses a constant quality throughout the winter.

Every year, from November to February, we welcome you to the Hippodrome de Pau for a racing season called « Winter Meeting » with 30 days and 239 races

This meeting attracts more than 56,000 spectators every year. The major events and highlights of this season such as the Grand Prix de Pau or the Grand Cross de Pau have gathered last season more than 8 000 people on each day!

The weekend race days are also an opportunity to enjoy with the whole family the many other activities for young and old, learn to bet, and enjoy a meal at the panoramic restaurant.

El hipódromo de Pau es el segundo de Francia, después de Auteuil, en cuanto a carreras de obstáculos

Las carreras planas se disputan en una moderna pista de « Polytrack New Generation » para todo tipo de clima, que ofrece a los caballos una calidad constante durante todo el invierno.

Cada año, de noviembre a febrero, le damos la bienvenida al Hipódromo de Pau para una temporada de carreras llamada « Winter Meeting » con 30 días y 239 carreras

Este encuentro atrae a más de 56.000 espectadores cada año. Los principales eventos y acontecimientos de la temporada, como el Gran Premio de Pau y el Gran Cross de Pau, atrajeron el año pasado a más de 8.000 personas cada día

Los días de carrera del fin de semana son también una oportunidad para que toda la familia disfrute de las numerosas actividades relacionadas para grandes y pequeños, aprenda a apostar y disfrute de una comida en el restaurante panorámico.

Das Hippodrom von Pau ist nach Auteuil das zweitgrößte in Frankreich für Hindernisrennen

Die flachen Rennen werden auf einer modernen Allwetterbahn « Polytrack New Generation » ausgetragen, die den Pferden den ganzen Winter über eine gleichbleibende Qualität bietet.

Jedes Jahr, von November bis Februar, begrüßen wir Sie auf dem Hippodrom von Pau für eine Rennsaison, die wir « Wintermeeting » nennen

Dieses Meeting zieht jedes Jahr mehr als 56.000 Zuschauer an. Die großen Rennen wie der Grand Prix de Pau oder der Grand Cross de Pau haben in der letzten Saison mehr als 8.000 Zuschauer pro Tag angezogen!

Die Renntage am Wochenende sind auch eine gute Gelegenheit, um mit der ganzen Familie die zahlreichen Nebenveranstaltungen für Groß und Klein zu genießen, das Wetten zu lernen und eine Mahlzeit im Panoramarestaurant zu genießen.

Mise à jour le 2023-11-26 par OT Pau