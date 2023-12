Soirée Disco Drome #2 Edition 462 Boulevard du Cami Salié Pau, 2 février 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 17:00:00

fin : 2024-02-02 00:00:00

Après le succès de la première édition, le Durango et l’Hippodrome de Pau remettent le couvert.

À l’occasion du meeting d’hiver, les dj’s du Durango Sound System débarquent sur le dancefloor géant pour vous faire danser.

Côté restauration et boissons, c’est Jardins et Saveurs aux commandes.

L’événement a attiré presque 2000 personnes l’année dernière. Nous en attendons le double cette année…

Prêts ?.

Après le succès de la première édition, le Durango et l’Hippodrome de Pau remettent le couvert.

À l’occasion du meeting d’hiver, les dj’s du Durango Sound System débarquent sur le dancefloor géant pour vous faire danser.

Côté restauration et boissons, c’est Jardins et Saveurs aux commandes.

L’événement a attiré presque 2000 personnes l’année dernière. Nous en attendons le double cette année…

Prêts ?

Après le succès de la première édition, le Durango et l’Hippodrome de Pau remettent le couvert.

À l’occasion du meeting d’hiver, les dj’s du Durango Sound System débarquent sur le dancefloor géant pour vous faire danser.

Côté restauration et boissons, c’est Jardins et Saveurs aux commandes.

L’événement a attiré presque 2000 personnes l’année dernière. Nous en attendons le double cette année…

Prêts ?

EUR.

462 Boulevard du Cami Salié Hippodrome

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Pau