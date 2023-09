Journées Portes-Ouvertes : l’atelier d’artiste de Didier Le Gouestre 461 Rue de la Curade Saint-Sozy, 14 octobre 2023, Saint-Sozy.

Saint-Sozy,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

La peinture est une bonne occupation de ma retraite, surtout l’hiver lorsque le mauvais temps s’installe. Le pastel, une véritable passion. J’apprends à partir de lectures dans des revues comme » Pratique des Arts » et par la pratique, le travail à l’estompage avec les doigts, le touché velouté, les superbes nuances de pastel, je trouve là mon médium de prédilection. Je me consacre à cette technique pour réaliser des portraits. » Le portrait repose sur une bonne observation du modèle, j’essaye de retranscrire, le mieux possibles, l’expression d ‘un regard, d’une émotion. Donner vie à ces visages sont des défis et plaisirs sans cesse renouvelée.

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

461 Rue de la Curade

Saint-Sozy 46200 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 Artists invite you to enter their studios to discover their universe

Painting is a good way to spend my retirement, especially in winter when the bad weather sets in. Pastels are a real passion. I learnt from reading magazines such as « Pratique des Arts », and through practice, blending with my fingers, the velvety touch, the superb shades of pastel, I found my preferred medium. I dedicate myself to this technique for portraits. « The portrait is based on close observation of the model, and I try to transcribe, as best I can, the expression of a look, of an emotion. Giving life to these faces is a constantly renewed challenge and pleasure

En 2023, 27 artistas de la región de Cauvaldor le invitan a entrar en sus talleres para descubrir su mundo

Pintar es una buena forma de pasar mi jubilación, sobre todo en invierno, cuando llega el mal tiempo. El pastel es una verdadera pasión. Aprendí leyendo revistas como « Pratique des Arts » y con la práctica, mezclando con los dedos, el tacto aterciopelado y los magníficos matices del pastel, encontré mi medio favorito. Utilizo esta técnica para pintar retratos. « Los retratos se basan en la observación minuciosa del modelo, e intento transcribir lo mejor posible la expresión de una mirada o una emoción. Dar vida a estos rostros es un reto y un placer renovados constantemente

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Das Malen ist eine gute Beschäftigung für meinen Ruhestand, vor allem im Winter, wenn das schlechte Wetter einsetzt. Die Pastellmalerei ist eine echte Leidenschaft. Ich lerne durch Lektüre von Zeitschriften wie « Pratique des Arts » und durch die Praxis, das Verwischen mit den Fingern, den samtigen Griff und die herrlichen Pastellnuancen, finde ich hier mein bevorzugtes Medium. Ich widme mich dieser Technik, um Porträts anzufertigen. « Das Porträt beruht auf einer guten Beobachtung des Modells, ich versuche, den Ausdruck eines Blicks und einer Emotion so gut wie möglich wiederzugeben. Diese Gesichter zum Leben zu erwecken, ist eine Herausforderung, die mir immer wieder Freude bereitet

