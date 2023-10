L’arbre en fête 460 Village de Lauconie Cornil, 2 décembre 2023, Cornil.

Cornil,Corrèze

Au cœur d’un parc bucolique, cet événement rassemble pépiniéristes, artisan.e.s et producteur.ice.s, associations et professionnels du végétal. Vous pourrez participer à des ateliers familiaux, des animations, des conférences, expositions et des échanges autour de l’Arbre ». Cet évènement convivial, vous fera découvrir des producteur.ice.s et artisan.e.s locaux, ainsi que des intervenants aux idées et aux démarches alternatives constructives. En faveur de pratiques respectueuses du sol et du vivant – Buvette et restauration sur place – Certains ateliers peuvent demander une inscription (voir programme). Prix libre -.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 21:00:00. .

460 Village de Lauconie Le Battement d’Ailes

Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



In the heart of a bucolic park, this event brings together nurserymen, craftsmen and producers, associations and plant professionals. You’ll be able to take part in family workshops, events, conferences, exhibitions and discussions on the theme of « Trees ». This friendly event will introduce you to local producers and craftspeople, as well as speakers with constructive alternative ideas and approaches. In favor of practices that respect the soil and living organisms – Refreshments and food on site – Some workshops may require registration (see program). Free admission –

En el corazón de un parque bucólico, este acontecimiento reúne a viveristas, artesanos y productores, asociaciones y profesionales de las plantas. Podrá participar en talleres familiares, actos, conferencias, exposiciones y debates sobre los árboles. Este simpático evento le presentará a productores y artesanos locales, así como a conferenciantes con ideas y enfoques alternativos constructivos. A favor de prácticas respetuosas con el suelo y los organismos vivos – Refrescos y comida in situ – Algunos talleres pueden requerir inscripción previa (véase el programa). Entrada gratuita

Inmitten eines idyllischen Parks versammelt diese Veranstaltung Baumschulen, Handwerker und Produzenten, Vereine und Fachleute aus der Pflanzenwelt. Sie können an Familien-Workshops, Animationen, Konferenzen, Ausstellungen und Gesprächen rund um den Baum teilnehmen. Bei dieser geselligen Veranstaltung werden Sie lokale Produzenten und Handwerker sowie Redner mit konstruktiven Ideen und alternativen Ansätzen entdecken. Für die Förderung von Praktiken, die den Boden und das Leben respektieren – Getränke und Speisen vor Ort – Für einige Workshops kann eine Anmeldung erforderlich sein (siehe Programm). Freier Preis –

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze