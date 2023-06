After work – Château Bizard 460 chemin de Bizard Allan, 30 juin 2023, Allan.

Allan,Drôme

Vous êtes invités pour une soirée sensationnelle au Château Bizard! Venez passer le temps d’une soirée d’été, un moment d’évasion tout en musique dans les jardins du château..

460 chemin de Bizard Château Bizard

Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



You’re invited to a sensational evening at Château Bizard! Enjoy a summer evening of musical escapism in the gardens of the château.

¡Le invitamos a una velada sensacional en el Château Bizard! Venga a pasar una velada de verano en los jardines del castillo y disfrute de un momento de evasión con música.

Sie sind zu einem sensationellen Abend auf Schloss Bizard eingeladen! Verbringen Sie einen Sommerabend mit Musik in den Gärten des Schlosses.

