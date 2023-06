Afterwork au Domaine Château Bizzard 460 chemin de Bizard Allan, 30 juin 2023, Allan.

Allan,Drôme

Le Domaine de Château Bizard s’anime et ouvre ses portes pour un afterwork. Venez déguster des vins du domaine dans une ambiance conviviale et festive..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . .

460 chemin de Bizard Domaine Château Bizard

Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Domaine de Château Bizard comes alive and opens its doors for an afterwork party. Come and taste the estate’s wines in a friendly, festive atmosphere.

El Domaine de Château Bizard cobra vida y abre sus puertas para una fiesta después del trabajo. Venga a degustar los vinos de la finca en un ambiente agradable y festivo.

Die Domaine de Château Bizard erwacht zum Leben und öffnet ihre Türen für eine Afterwork-Party. Probieren Sie die Weine des Weinguts in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-06-02 par Montélimar Tourisme Agglomération