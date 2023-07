Bal de la licorne « Osez la Médiévale Attitude ! » 46 rue Saint laurent Bayeux, 5 août 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Cette soirée est pour vous, danseur ou non, quel que soit votre âge ! La Compagnie Artémusie mènera la danse sur des musiques enchanteresses du Moyen-âge. La licorne vous transportera dans le monde merveilleux des tresques, caroles, rondeaux, saltarelli et autres réjouissances, au son des magnifiques instruments d’époque, en live. Venez participer, danser, chanter ou simplement regarder et vous réjouir .

Restauration sur place dès 19h..

2023-08-05 19:00:00 fin : 2023-08-05 . .

46 rue Saint laurent Salle Saint Laurent

Bayeux 14400 Calvados Normandie



This evening is for you, dancer or not, whatever your age! The Compagnie Artémusie will lead the dance to the enchanting music of the Middle Ages. La licorne will transport you to the wonderful world of tresques, caroles, rondeaux, saltarelli and other festivities, to the sound of magnificent live period instruments. Come and join in, dance, sing or simply watch and enjoy.

Catering on site from 7pm.

Esta velada es para usted, bailarín o no, ¡sea cual sea su edad! La Compagnie Artémusie guiará el baile al son de la encantadora música de la Edad Media. El unicornio le transportará al maravilloso mundo de los tresques, caroles, rondeaux, saltarelli y otras fiestas, al son de magníficos instrumentos de época en directo. Venga y participe, baile, cante o simplemente observe y disfrute.

Servicio de catering a partir de las 19:00 horas.

Dieser Abend ist für Sie, ob Tänzer oder nicht, unabhängig von Ihrem Alter! Die Compagnie Artémusie wird den Tanz zu bezaubernder Musik aus dem Mittelalter anführen. Das Einhorn wird Sie in die wunderbare Welt der Tresques, Caroles, Rondeaux, Saltarelli und anderer Vergnügungen entführen, begleitet von den Klängen wunderschöner Instrumente aus der Epoche, live. Kommen Sie und machen Sie mit, tanzen Sie, singen Sie oder schauen Sie einfach zu und freuen Sie sich.

Verpflegung vor Ort ab 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité