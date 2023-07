Conférence illustrée « Osez la Médiévale Attitude ! » 46 rue Saint Laurent Bayeux, 4 août 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Intervenants : François Neveux, professeur émérite d’histoire médiévale, et la Compagnie Artémusie

Qu’ils soient issus de la Nature, de la Culture ou de l’Imaginaire, les animaux sont omniprésents dans les différentes formes de représentation de la société médiévale. La bergère, le chevalier, la nonne, le conteur, la sorcière, toutes et tous ont entretenu des liens particuliers avec le règne animal. Les hommes et les femmes du Moyen Âge mettaient sur le même plan les animaux réels et ceux que nous considérons comme imaginaires. Ceux-ci étaient sensés vivre dans des lieux retirés (comme la montagne ou la forêt) ou dans des pays encore inconnus. Nous savons comment les Médiévaux considéraient le règne animal grâce à de multiples représentations figurées (sculptures, miniatures, tentures comme la Tapisserie de Bayeux), mais surtout grâce à de nombreux Bestiaires, manuscrits où les auteurs décrivent les animaux en illustrant souvent leur propos par de magnifiques enluminures.

Nous proposons d’interroger ces différentes représentations culturelles et artistiques en les illustrant visuellement, par des images tirées notamment des Bestiaires médiévaux, et musicalement, par des pièces issues des différents répertoires conservés dans les manuscrits : chanson courtoise, pastourelle, chant liturgique, danse, musique instrumentale. Nous inviterons le public à participer à cette illustration sonore ..

2023-08-04 18:30:00 fin : 2023-08-04 19:45:00. .

46 rue Saint Laurent Salle Saint Laurent

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Speakers: François Neveux, Professor Emeritus of Medieval History, and the Compagnie Artémusie

Whether they come from Nature, Culture or Imagination, animals are omnipresent in the various forms of representation of medieval society. The shepherdess, the knight, the nun, the storyteller, the witch – they all had a special relationship with the animal kingdom. The men and women of the Middle Ages equated real animals with those we consider imaginary. The latter were supposed to live in secluded places (like mountains or forests) or in as-yet-unknown lands. We know how medieval people viewed the animal kingdom, thanks to numerous figurative representations (sculptures, miniatures, hangings such as the Bayeux Tapestry), but above all thanks to numerous Bestiaries, manuscripts in which authors describe animals, often illustrating their words with magnificent illuminations.

We propose to explore these different cultural and artistic representations by illustrating them visually, with images taken from medieval Bestiaries, and musically, with pieces from the various repertoires preserved in the manuscripts: courtly song, pastourelle, liturgical song, dance and instrumental music. We invite the public to take part in this sound illustration.

Ponentes: François Neveux, catedrático emérito de Historia Medieval, y la Compagnie Artémusie

Procedan de la Naturaleza, de la Cultura o del Imaginario, los animales están omnipresentes en las diversas formas de representación de la sociedad medieval. La pastora, el caballero, la monja, el cuentacuentos, la bruja… todos tenían una relación especial con el reino animal. Los hombres y mujeres de la Edad Media situaban a los animales reales al mismo nivel que los que nosotros consideramos imaginarios. Se suponía que estos últimos vivían en lugares apartados (como montañas o bosques) o en países aún desconocidos. Sabemos cómo veían los medievales el reino animal gracias a las numerosas representaciones figurativas (esculturas, miniaturas, colgaduras como el Tapiz de Bayeux), pero sobre todo gracias a los numerosos Bestiarios, manuscritos en los que los autores describen animales, a menudo ilustrando sus palabras con magníficas iluminaciones.

Proponemos explorar estas diferentes representaciones culturales y artísticas ilustrándolas visualmente, con imágenes tomadas de los Bestiarios medievales en particular, y musicalmente, con piezas de los diferentes repertorios conservados en los manuscritos: canción cortesana, pastourelle, canción litúrgica, danza y música instrumental. Invitamos al público a participar en esta ilustración sonora.

Referenten: François Neveux, emeritierter Professor für mittelalterliche Geschichte, und die Compagnie Artémusie

Ob sie aus der Natur, der Kultur oder der Fantasie stammen, Tiere sind in den verschiedenen Darstellungsformen der mittelalterlichen Gesellschaft allgegenwärtig. Die Schäferin, der Ritter, die Nonne, der Geschichtenerzähler, die Hexe – sie alle hatten eine besondere Beziehung zum Tierreich. Die Männer und Frauen des Mittelalters stellten echte Tiere auf die gleiche Stufe wie Tiere, die wir für imaginär halten. Letztere sollten an abgelegenen Orten (wie in den Bergen oder Wäldern) oder in noch unbekannten Ländern leben. Wir wissen, wie das Mittelalter das Tierreich betrachtete, dank zahlreicher bildlicher Darstellungen (Skulpturen, Miniaturen, Wandbehänge wie der Wandteppich von Bayeux), aber vor allem dank zahlreicher Bestiarien, Manuskripte, in denen die Autoren die Tiere beschreiben und ihre Aussagen oft mit wunderschönen Buchmalereien illustrieren.

Wir schlagen vor, diese verschiedenen kulturellen und künstlerischen Darstellungen zu hinterfragen, indem wir sie visuell mit Bildern aus den mittelalterlichen Bestiarien und musikalisch mit Stücken aus den verschiedenen Repertoires, die in den Handschriften erhalten sind, illustrieren: höfisches Lied, Pastourelle, liturgischer Gesang, Tanz und Instrumentalmusik. Wir werden das Publikum einladen, sich an dieser Klangillustration zu beteiligen.

