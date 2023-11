Chasse aux trésors de Noël : Une route qui porte chance 46 rue principale Ottrott, 25 novembre 2023, Ottrott.

Ottrott,Bas-Rhin

Entre amis, en famille, découvrez Ottrott de façon ludique ! Livret de jeu gratuit et disponible dans nos bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme et au Domaine Fritz-Schmitt..

2023-11-25 fin : 2024-01-06 17:00:00. 0 EUR.

46 rue principale

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est



With friends or family, discover Ottrott the fun way! Free game booklet available from the Tourist Office and Domaine Fritz-Schmitt.

Con amigos o en familia, ¡descubra Ottrott de la forma más divertida! Folleto gratuito del juego disponible en la Oficina de Turismo y en la Hacienda Fritz-Schmitt.

Mit Freunden oder der Familie, entdecken Sie Ottrott auf spielerische Weise! Kostenloses Spielheft, das in unseren Empfangsbüros des Fremdenverkehrsamtes und in der Domaine Fritz-Schmitt erhältlich ist.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

