Combo Fitness 46 Rue Paul Bert Lannemezan, 12 octobre 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

Rejoins nous dans ton club l’Orange Bleue à Lannemezan pour une soirée de folie

DRESS CODE : Rose

RDV à 18h pour un combo fitness :

Baila, Step, Pump, Boxing

19h30 : Auberge espagnole.

2023-10-12 18:00:00 fin : 2023-10-12 . .

46 Rue Paul Bert LANNEMEZAN

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Join us in your club l’Orange Bleue in Lannemezan for an evening of madness

DRESS CODE: Pink

Meet us at 6pm for a fitness combo:

Baila, Step, Pump, Boxing

7:30pm: Spanish meal

Únete a nosotros en tu club l’Orange Bleue en Lannemezan para una noche de locura

CÓDIGO DE VESTIMENTA : Rosa

Nos vemos a las 18h para un combo de fitness:

Baila, Step, Pump, Boxeo

19h30: Comida española

Triff uns in deinem Club l’Orange Bleue in Lannemezan für einen verrückten Abend

DRESS CODE: Rosa

Treffpunkt um 18 Uhr für eine Fitness-Combo:

Baila, Step, Pump, Boxing

19.30 Uhr: Spanische Herberge

