Concert de Two Roots suivi d’une rencontre musicale insolite avec une conférence sur la place de la femme dans l’histoire du blues, orchestré par Philippe Gehanne, le maître de cérémonie de cette soirée.

Le Bluesman solitaire, illustrant notre 1ère affiche ne revient pas seul mais bel et bien accompagné par une femme, venue rompre sa solitude.

Car c’est une évidence, la femme est bien reconnue comme une source d’inspiration pour les blues men, qu’elles soient auteures, interprètes et créatrices ou influenceuses cassant les codes du début du 20ème siècle avec des prises de positions sociales, politiques, d’autonomie et l’affirmation de leurs libertés sexuelles.

De Bessie SMITH jusqu’à Beth HART, sans oublier Etta JAMES, BIG MAMA THORNTON, Janis JOPLIN, Tina TURNER, SISTER ROSETTA THARPES et d’autres encore, le festival mettra à l’honneur leur influence dans le genre musical et sur les bluesmen, à la fois en tant que mère, femme, maitresse, sœur, amie…

Animée par Philippe GEHANNE.

(20 titres en live)..

Blues concert as part of the « Les Passeurs de Blues » learning festival

15H – Max-Pol Fouchet Hall.

Exceptional concert with the man-orchestra multi-instrumentalist touch to all of the Blues, Philippe MENARD.

A show not to be missed!

Attention: limited places.

Concierto de blues en el marco del festival « Les Passeurs de Blues ».

21.00 h – Sala Max-Pol Fouchet – Saint-Vaast-la-Hougue.

Concierto de Two Roots seguido de un encuentro musical insólito con una conferencia sobre el lugar de las mujeres en la historia del blues, orquestada por Philippe Gehanne, maestro de ceremonias de esta velada.

El bluesman solitario que figura en nuestro 1er cartel no volverá solo, sino acompañado por una mujer que viene a romper su soledad.

Porque es evidente que las mujeres son reconocidas como una fuente de inspiración para los hombres del blues, ya sean autoras, intérpretes, creadoras o influencers, rompiendo los códigos de principios del siglo XX con sus posturas sociales y políticas, su autonomía y la afirmación de su libertad sexual.

De Bessie SMITH a Beth HART, sin olvidar a Etta JAMES, BIG MAMA THORNTON, Janis JOPLIN, Tina TURNER, SISTER ROSETTA THARPES y muchas otras, el festival celebrará su influencia en el género musical y en los bluesmen, como madres, esposas, amantes, hermanas, amigas…

Presentado por Philippe GEHANNE.

(20 temas en directo).

Blues-Konzert im Rahmen des Festivals « Les Passeurs de Blues ».

21H – Max-Pol Fouchet-Saal – Saint-Vaast-la-Hougue.

Konzert von Two Roots, gefolgt von einer ungewöhnlichen musikalischen Begegnung mit einem Vortrag über den Platz der Frau in der Geschichte des Blues, orchestriert von Philippe Gehanne, dem Zeremonienmeister dieses Abends.

Der einsame Bluesman, der unser erstes Poster illustriert, kommt nicht allein, sondern in Begleitung einer Frau, die seine Einsamkeit durchbrechen will.

Es ist offensichtlich, dass Frauen als Inspirationsquelle für Bluesmen anerkannt sind, ob als Autorinnen, Interpretinnen, Schöpferinnen oder Beeinflusserinnen, die die Codes des frühen 20. Jahrhunderts durchbrechen, indem sie soziale und politische Positionen einnehmen, ihre Autonomie behaupten und ihre sexuellen Freiheiten ausleben.

Von Bessie SMITH bis Beth HART, Etta JAMES, BIG MAMA THORNTON, Janis JOPLIN, Tina TURNER, SISTER ROSETTA THARPES und anderen wird das Festival ihren Einfluss auf das Musikgenre und die Bluesmusiker als Mutter, Ehefrau, Geliebte, Schwester, Freundin… würdigen.

Moderation: Philippe GEHANNE.

(20 Live-Titel).

