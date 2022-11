Stage de Contredanses Anglaises 46, Rue Maréchal Foch, Saint-Vaast-la-Hougue (50), 25 mars 2023, .

Stage de Contredanses Anglaises Samedi 25 mars 2023, 09h30 46, Rue Maréchal Foch, Saint-Vaast-la-Hougue (50)

organisé par Envie de P’tit Bal

https://www.youtube.com/watch?v=Gnh1U32wwYc En début de soirée vers19h nous partagerons ensemble un buffet partagé avec la spécialité de chacun. Nous danserons ensuite les danses apprises dans la journée et les plus simples des années précédentes. Lieu du stage : Salle Max-Pol Fouchet à Saint Vaast la Hougue – 50550 Animateur : Michel Régnier accompagné des danseurs et des musiciens de Envie de P’tit Bal : Philippe Gaillard, Christine Caillard, Etienne Lagrange. Horaire : le samedi : accueil à partir de 9h30 – 18h. Soirée à 19h. Coût de la journée : 26 € Il sera possible de manger sur place le midi en apportant votre panier repas. Renseignements et inscription : 06 33 54 11 60 ou 07 49 24 42 17 Mail : envie_deptitbal@orange.fr Au plaisir de vous retrouver sur le parquet pour partager avec vous ces magnifiques danses. L’équipe de Envie de P’tit Bal source : événement Stage de Contredanses Anglaises publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:30:00+01:00

2023-03-25T13:30:00+01:00

Détails Autres Lieu 46, Rue Maréchal Foch, Saint-Vaast-la-Hougue (50) Adresse 46, Rue Maréchal Foch, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue, France Age maximum 110 lieuville 46, Rue Maréchal Foch, Saint-Vaast-la-Hougue (50)

