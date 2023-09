Atelier dégustation: whisky 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid, 9 décembre 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Saint-Bonnet-le-Froid,Haute-Loire

11h On the Rock ! avis aux amateurs de whisky dégustation comme un tour du monde à travers l’Ecosse, l’Asie et l’Europe. Surprise et découverte au rendez-vous !. 5 produits à découvrir

30€.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

46 Rue du Velay Vins Marcon

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



11am On the Rock ! notice to whisky lovers tasting like a world tour through Scotland, Asia and Europe. Surprise and discovery await you! 5 products to discover

30€

11 h ¡On the Rock! Para los amantes del whisky, esta cata es como una vuelta al mundo a través de Escocia, Asia y Europa. ¡Sorpresa y descubrimiento garantizados! 5 productos por descubrir

30?

11 Uhr On the Rock! Für Whisky-Liebhaber: Eine Verkostung wie eine Weltreise durch Schottland, Asien und Europa. Überraschung und Entdeckung sind garantiert! 5 Produkte zu entdecken

30?

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon