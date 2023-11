Soirée Met et vins 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid, 8 décembre 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Saint-Bonnet-le-Froid,Haute-Loire

19h Soirée mets et vins en présence du Champagne Collet , à chaque plat, un accord vin présenté par le vigneron et l’équipe des Vins Marcon .

Au programme: des accords aux petits oignons, surprises et découvertes garanties.

46 Rue du Velay Vins Marcon

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



7pm Food and wine evening in the presence of Champagne Collet, with each course featuring a wine pairing presented by the winemaker and the Vins Marcon team.

On the program: perfect pairings, surprises and discoveries guaranteed

19 h Velada enogastronómica en presencia de Champagne Collet, con un maridaje de vinos para cada plato presentado por el enólogo y el equipo de Marcon Wines.

En el programa: maridajes perfectos, sorpresas y descubrimientos garantizados

19 Uhr Abend mit Speisen und Weinen in Anwesenheit von Champagne Collet. Zu jedem Gericht gibt es einen passenden Wein, der vom Winzer und dem Team der Marcon-Weine vorgestellt wird.

Auf dem Programm stehen: eine perfekte Abstimmung, Überraschungen und Entdeckungen garantiert

