BALADE AUTOUR DES CHAMPIGNONS 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid, 30 septembre 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Saint-Bonnet-le-Froid,Haute-Loire

9H balade à la découverte des champignons, suivie d’une dégustation de vins et de produits locaux. Sur réservation.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

46 Rue du Velay Vins Marcon

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



9H Mushroom discovery walk, followed by a wine and local produce tasting. By reservation only

9H Paseo para descubrir las setas, seguido de una degustación de vinos y productos locales. Sólo con reserva

9H Spaziergang zur Entdeckung von Pilzen, gefolgt von einer Weinprobe und einer Verkostung lokaler Produkte. Auf Reservierung

