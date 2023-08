Trott’ in wine 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid, 16 septembre 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Saint-Bonnet-le-Froid,Haute-Loire

Lors d’une balade avec Takumi Sport, partez à la découverte du patrimoine du village gourmand, puis finissez le parcours par une dégustation à la cave. L’occasion de déguster des produits locaux et de vous laisser surprendre par les vins de notre région..

2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

46 Rue du Velay Vins Marcon

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On a tour with Takumi Sport, discover the heritage of the gourmet village, then finish off with a tasting at the winery. An opportunity to taste local produce and be surprised by the wines of our region.

Dé un paseo con Takumi Sport y descubra el patrimonio de la villa gastronómica, para terminar con una degustación en la bodega. Esta es su oportunidad de probar los productos locales y dejarse sorprender por los vinos de nuestra región.

Entdecken Sie bei einem Ausflug mit Takumi Sport das Kulturerbe des Gourmetdorfs und beenden Sie die Tour mit einer Weinprobe im Weinkeller. Hier haben Sie die Gelegenheit, lokale Produkte zu probieren und sich von den Weinen unserer Region überraschen zu lassen.

